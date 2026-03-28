Das Tempo der Straßenreparaturen übertrifft die Planvorgaben – Kuleba

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der vergangenen Woche wurden über eine Million Quadratmeter Straßenbelag saniert, wobei das Tempo der Arbeiten die geplanten Vorgaben übertrifft.

Dies teilte der stellvertretende Ministerpräsident für Wiederaufbau – Minister für kommunale und territoriale Entwicklung, Olexij Kuleba, mit.

„Täglich sind landesweit 235 Teams und über 2.100 Mitarbeiter im Einsatz“, erklärte er.

In diesem Zeitraum wurden 672.000 m² auf Straßen von staatlicher Bedeutung und fast 397.000 m² auf internationalen Strecken saniert

Die Arbeiten finden auf wichtigen Logistikstrecken statt, darunter: M-05 Kiew – Odessa (121.000 m²), M-06 Kiew – Tschop (78.000 m²), M-03 Kiew – Charkiw – Dovzhanskij (42.000 m²).

„Dank der Arbeit rund um die Uhr liegen die Ausführungsraten über den Planwerten: 116,6 % bei den staatlichen Straßen und 127,9 % bei den internationalen“, teilte Kuleba mit.

Nach Angaben des Ministers wurden seit Jahresbeginn bereits fast 1,93 Mio. m² Straßenbelag saniert.

„Straßen dienen heute nicht nur der Mobilität, sondern auch der Logistik, der Evakuierung und der Versorgung des Landes. Deshalb halten wir das Tempo“, schrieb Kuleba auf Telegram.