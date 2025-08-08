FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Die Ukraine erhält eine reduzierte Tranche von der EU: Wie viel Geld wurde zugewiesen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der EU-Rat hat eine neue Tranche für die Ukraine im Rahmen des Programms Ukraine-Fazilität genehmigt. Es handelt sich um eine Überweisung von mehr als 3 Milliarden €.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den ukrainischen Ministerpräsident Julija Swyrydenko auf Telegram und den Pressedienst des EU-Rates.

„Der EU-Rat hat heute beschlossen, der Ukraine 3,056 Milliarden Euro im Rahmen der Ukraine-Fazilität zur Verfügung zu stellen“, sagte die Ministerpräsidentin.

Sie stellte klar, dass die neue Tranche ein Signal des Vertrauens in den Reformkurs der Ukraine und ihre Fähigkeit ist, auch in den schwierigsten Zeiten Stabilität zu gewährleisten.

Swyrydenko dankte der dänischen EU-Ratspräsidentschaft für ihre klare Unterstützung.

„Jede solche Entscheidung bringt uns einer starken Ukraine in einem geeinten Europa näher“, sagte der Ministerpräsident.

Die EU bestätigt die Tranche

Der EU-Rat hat bestätigt, dass eine neue Tranche für die Ukraine im Rahmen der Ukraine-Fazilität genehmigt worden ist.

„Die Ukraine wird mehr als 3,2 Milliarden Euro an Finanzmitteln erhalten“, erklärte der EU-Rat in einer Erklärung.

Er stellte außerdem klar, dass die Finanzierung in erster Linie darauf abzielt, die makrofinanzielle Stabilität der Ukraine zu stärken und das Funktionieren der öffentlichen Verwaltung des Landes zu unterstützen.

Die Tranche wurde gekürzt

