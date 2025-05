In der Ukraine sind über 50.000 Einzelunternehmer in illegale Machenschaften verwickelt - BES

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Ukraine sind heute mehr als 50.000 Einzelunternehmer in illegale Machenschaften verwickelt.

Mehr als 50.000 Einzelunternehmer sind heute in der Ukraine in illegale Machenschaften verwickelt.

Dies teilte Olexander Tkatschuk, Leiter der Hauptdetektei des Büros für wirtschaftliche Sicherheit, mit.

„Die meisten von ihnen sind junge Leute, d.h. Studenten, die ihre elektronischen Schlüssel zur Eröffnung von Bankkonten gegen eine Gebühr zur Verfügung stellen. Ihr Einsatz in Verbindung mit der Verwendung persönlicher Daten der Inhaber kann die Steuerzahlungen von Unternehmen des realen Sektors der Wirtschaft um etwa 70 Milliarden Hrywnja jährlich reduzieren“, sagte er.

Darüber hinaus, so der stellvertretende Direktor des BES, Serhij Perkhun, hat der Staatliche Finanzüberwachungsdienst in Strafverfahren des BES allein in diesem Jahr fast 30 Millionen Hrywnja auf Bankkonten von Unternehmen mit Anzeichen von „Fiktivität“ gestoppt.

Er schlug vor, ein Zentrum zur Bekämpfung von Steuerdelikten einzurichten, das mit Hilfe des BES, des staatlichen Finanzüberwachungsdienstes und des staatlichen Steuerdienstes gegen Machenschaften vorgehen soll, bei denen einzelne Unternehmer Steuern hinterziehen und Gelder in bar abheben.

Lesen Sie auch: Ukrainer erhalten Briefe von den Steuerbehörden für den Verkauf von Waren über Nowa Poschta. Wie werden sie bestraft?