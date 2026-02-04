In der Ukraine werden am 5. Februar ganztägige Stromabschaltungen durchgeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Donnerstag, dem 5. Februar, werden in allen Regionen der Ukraine stündliche Stromabschaltungen und Leistungsbeschränkungen (für industrielle Verbraucher) durchgeführt.

Dies teilt die Pressestelle des Unternehmens „Ukrenerho“ mit.

Die Zeitpläne sehen stündliche Stromabschaltungen von 00:00 bis 23:59 Uhr vor. Die NEC „Ukrenerho“ veröffentlicht erneut keine Angaben zum Umfang der Strombeschränkungen für Verbraucher.

Der Grund für die Einführung der Beschränkungen sind die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieobjekte, wie das Unternehmen mitteilte.

„Die Situation im Energiesystem kann sich ändern. Die Zeiten und den Umfang der Stromabschaltungen an Ihrer Adresse erfahren Sie auf den offiziellen Seiten der Energieversorger in Ihrer Region“, betonten die Energieversorger.

Zur Erinnerung:

Infolge der Kampfhandlungen und Beschuss der Energieinfrastruktur waren am Morgen des 4. Februar Verbraucher in den Regionen Donezk, Sumy, Dnipropetrowsk, Cherson, Tschernihiw und Saporischschja ohne Strom.