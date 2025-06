Der ukrainische Soldat Dmytro Shapovalov, der aus der Gefangenschaft entlassen wurde, ist gestorben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Mann wurde berühmt, als ihm nach seiner Rückkehr aus der Gefangenschaft ein Apfel angeboten wurde und er vor der Kamera gestand, dass er ein Jahr lang davon geträumt hatte, ihn zu essen.

Das Herz des aus der Gefangenschaft entlassenen ukrainischen Kriegers Dmitri Schapowalow hat aufgehört zu schlagen. Dies berichtete die Leiterin des zentralen regionalen Zentrums der Koordinationszentrale für die Behandlung von Kriegsgefangenen, Julia Pawljuk.

Die entsprechenden Informationen wurden auch von der Ehefrau des Kämpfers, Jelena Schapowalowa, bestätigt.

Es ist bekannt, dass er am 26. April 2023 zum Austausch kam. Der Soldat wurde damals berühmt, als er nach seiner Rückkehr in die Heimat vor der Kamera zugab, einen Apfel probiert zu haben, von dem er während des ganzen Jahres der Gefangenschaft geträumt hatte.

Nach seiner Gefangenschaft kehrte der Mann wieder in das Kriegsgebiet zurück. Er starb am 9. Juni 2025 in Katerinowka, Region Dnipropetrowsk.

Der Krieger wird in der Region Winnyzja, aus der er stammt, mit einem „Ehrenkorridor“ empfangen werden. Am 12. Juni wird der Leichnam des Kriegers zum letzten Mal in das Dorf Iosifovka zurückkehren, wo seine Mutter und Großmutter leben.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 9. Juni die erste Phase des Gefangenenaustauschs stattfand – die meisten Kämpfer unter 25 Jahren kehrten nach Hause zurück.