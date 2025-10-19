Die ukrainischen Streitkräfte haben Soncepek mit Hilfe einer FPV-Drohne zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein ukrainischer FPV-Drohnenangriff führte zum Abschuss einer Rakete und beschädigte die Anlage der russischen Angreifer schwer.

Drohnenoperatoren der 53. separaten mechanisierten Brigade zerstörten das Flammenwerfersystem der russischen Invasoren TOS-1A Solntsepek in dem Moment, in dem es zum Abschuss vorbereitet wurde. Dies meldeten die Bodentruppen der Streitkräfte der Ukraine und veröffentlichten ein Video auf Facebook.

„Das feindliche Flammenwerfersystem hat die Position eingenommen, als es von Bombern entdeckt wurde. Die Angreifer versuchten zu fliehen, aber es gab kein Versteck vor FPV. Durch den Drohnenangriff wurde die Rakete abgeschossen und die Anlage schwer beschädigt“, so das Militär. https://www.facebook.com/reel/1910948179847645/&show_text=false&width=560&t=0 Wir erinnern daran, dass das ukrainische Militär zuvor zwei russische TOS-1A Solntepek-Anlagen in der Nähe von Kupjansk zerstört hat. Die Marine zeigte die Zerstörung des Lagers russischer Militärgüter in der Gegend von Kinburn Spit