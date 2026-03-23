Die USA und der Iran könnten bereits in dieser Woche zu Gesprächen zusammenkommen – Medienberichte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die US-Sonderbeauftragten Steve Witkoff und Jared Kushner führen Gespräche mit dem iranischen Parlamentspräsidenten Mohammad Bagher Ghalibaf.

Bereits Ende dieser Woche könnten Vertreter der USA und des Iran in der pakistanischen Hauptstadt zusammenkommen. Dies berichtete der Axios-Journalist Barak Ravid unter Berufung auf einen israelischen Beamten.

Es wird darauf hingewiesen, dass die US-Sonderbeauftragten Steve Witkoff und Jared Kushner Verhandlungen mit dem Sprecher des iranischen Parlaments, Mohammad Bagher Ghalibaf, führen.

Ravid berichtete zudem, dass die Vermittlerländer versuchen, ein Treffen in Islamabad zu organisieren. Laut der Quelle des Journalisten werden auf Seiten Teherans Galibaf und weitere Vertreter anwesend sein, auf Seiten der USA hingegen Witkoff, Kushner und möglicherweise Vizepräsident J. D. Vance.

Zur Erinnerung: Laut US-Präsident Donald Trump hat der Iran die USA mit dem Vorschlag angesprochen, Verhandlungen zu führen, um Angriffe auf wichtige Energieinfrastrukturanlagen zu vermeiden.

Zuvor hatte Donald Trump am Montag über Verhandlungen mit dem Iran berichtet, in deren Folge er beschlossen habe, die Angriffe auf iranische Energieanlagen um fünf Tage zu verschieben.