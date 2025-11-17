Verteidigungskräfte haben 1.160 Russen in 24 Stunden vernichtet - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Ukrainische Soldaten haben in den letzten 24 Stunden außerdem zwei Panzer, drei gepanzerte Fahrzeuge und 17 Artilleriesysteme zerstört.
Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben in den letzten 24 Stunden 1.160 russische Angreifer getötet und verwundet. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine auf seiner Facebook-Seite mit.
Die gesamten Kampfverluste der russischen Angreifer vom 24.02.22 bis zum 17.11.25 beliefen sich vorläufig auf:
- personal – etwa 1.159.420 (+1160) Mann; Panzer – 11.355 (+2) Einheiten; gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.594 (+3) Einheiten; Artilleriesysteme – 34.486 (+17) Einheiten; Mehrfachraketenwerfer – 1.544 (+1) Einheiten; luftverteidigungsmittel – 1 246 (+2) Einheiten; unbemannte Luftfahrzeuge der operativ-taktischen Ebene – 81 499 (+213) Einheiten; Fahrzeuge und Tankwagen – 67 536 (+72) Einheiten. Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 10. November ein Video im Internet veröffentlicht wurde, das angeblich den Einmarsch der Russen in Pokrowsk von der Südseite her zeigt. Im dichten Nebel fahren die Eindringlinge auf Autos und Motorrädern in einer ungehinderten Kolonne die Straße entlang.
