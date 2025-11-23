Winterhilfe: 150 Tausend Menschen beantragen erweiterte Unterstützung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Mehr als 150.000 Ukrainerinnen und Ukrainer haben ein erweitertes Winterhilfsprogramm für die bedürftigsten Bevölkerungsgruppen beantragt.

Dies gab Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko bekannt.

Die Unterstützung sieht eine Zahlung von 6.500 Hrywnja vor. Die Mittel können innerhalb von 180 Tagen für den Kauf von warmer Kleidung und Schuhen, Medikamenten und Vitaminen verwendet werden.

Der Antrag kann bis zum 17. Dezember 2025 online über Diia oder offline in einem Büro des Pensionsfonds eingereicht werden.

Nur zur Erinnerung:

Ab dem 22. November hat sich die Liste der Waren und Dienstleistungen geändert, für die Sie das Geld aus dem Nationalen Cashback-Programm ausgeben können. Diese Änderungen sind auf die Notwendigkeit zurückzuführen, das Programm mit dem staatlichen Winterhilfsprogramm zu synchronisieren.

Die Ukrainer haben 10 Millionen Anträge auf Winterhilfe bei Diia und über das Ukrposhta-Netzwerk eingereicht. Mehr als zwei Millionen davon sind Anträge für Kinder.