Öl wird inmitten der Verhandlungen über die Ukraine billiger

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Wenn die Gespräche dazu führen, dass die Androhung zusätzlicher Sanktionen und Zusatzzölle aufgehoben wird, werden die Ölpreise weiter fallen, sagen Marktanalysten voraus.

Angesichts der ersten Ergebnisse der Verhandlungen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie den europäischen Staats- und Regierungschefs sinken die Weltölpreise. Dies wird durch die Ergebnisse des Handels am Dienstag, den 19. August, belegt.

So liegen die Kosten für Oktober-Futures für Brent an der Londoner Börse ICE Futures um 13:30 Uhr in Kiew bei 65,19 $ pro Barrel. Das sind $0,77 (1,16%) weniger als zum Schluss des vorherigen Handels. Am Montag waren diese Kontrakte um $0,75 (1,14%) auf $66,6 pro Barrel gestiegen.

Die Futures für WTI-Öl für September im elektronischen Handel der New York Mercantile Exchange (NYMEX) fielen um $0,76 (1,18%) – auf $61,96 pro Barrel. Am Ende der vorangegangenen Sitzung waren die Kosten für diese Kontrakte um $0,62 (0,99%) gestiegen – auf $63,42 pro Barrel.