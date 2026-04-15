Zwei kleine Kinder und eine Frau wurden bei einem Angriff auf Dnipro verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Abend des 15. April haben die Russen Dnipro erneut angegriffen: Drei Menschen wurden verletzt.

Quelle: : Leiter der regionalen Militärverwaltung Olexander Hanzha

Details: : Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung kam es infolge des Angriffs zu einem Brand auf dem Gelände einer Bildungseinrichtung. Auch ein Bürogebäude und eine Garage standen in Flammen. Autos wurden beschädigt.

Zwei Jungen im Alter von 3 und 1,5 Jahren wurden verletzt. Sie erlitten multiple Schürfwunden.

Später wurde bekannt, dass eine 38-jährige Frau verletzt wurde. Sie wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Was vorausging:

Russische Invasoren griffen in der Nacht zum 15. April Dnipro an, wodurch es in einem Verwaltungsgebäude zu einem Brand kam und drei Menschen verletzt wurden.

Durch den Beschuss wurden Gebäude zweier Hochschulen beschädigt – die Lehrgebäude und Wohnheime der Ukrainischen Staatlichen Universität für Wissenschaft und Technologie sowie der Polytechnischen Universität Dnipro.