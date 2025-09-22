Ein Anschlag auf die FSB-"Datscha": Wer wurde eliminiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Zum Zeitpunkt des Angriffs fand im Ferienort Foros ein Bankett für die militärische und politische „Elite“ der Invasoren statt.

Ukrainische Drohnen haben am Sonntag, den 21. September, das Luftverteidigungssystem auf der Krim umgangen und ein Elitesanatorium in Foros angegriffen. Laut sozialen Medien versammelte sich die militärische und politische Führung der Invasoren in der sogenannten FSB-„Datscha“. Bekanntlich wurde der Ferienort wiederholt vom russischen Diktator Wladimir Putin selbst besucht.

Verwundete und Tote

Den Angriff auf das Dorf Foros bestätigte der Chef der illegalen Besatzungsregierung der Halbinsel Sergej Aksjonow. Ihm zufolge wurden 16 Menschen verletzt und drei getötet.

Foros ist eine Feriensiedlung, die in der Nähe von vier russischen Staatsdatschen liegt – Landresidenzen der Besatzungselite.

Aksjonow behauptet, der Angriff habe „mehrere Einrichtungen“ des Ferienortes beschädigt und auch eine benachbarte Dorfschule beschädigt. Darüber hinaus verursachten Schrapnelle von abgeschossenen Drohnen einen Grasbrand in der Nähe von Jalta.

Der Angriff wurde um 19:30 Uhr Moskauer Zeit „mit Drohnen durchgeführt, die mit hochexplosiven Sprengköpfen bewaffnet waren“, fügte das russische Militär später hinzu.