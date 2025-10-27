Aufgrund der Steuerlast verliert die Ukraine Millionen von Euro an Geberhilfe für Energie, sagen Experten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Da es keine Steuerbefreiungen für Energieausrüstungen gibt, sind einige Geber nicht in der Lage, Mittel dafür bereitzustellen.

Dies sagte Olexij Orzhel, Leiter des Kiewer Büros des Sekretariats der Energiegemeinschaft und ehemaliger Energieminister, laut RBK Ukrajina.

Er sagte, dass der Energiehilfefonds über 60 Millionen Euro an Ersparnissen verfügt, die für den Kauf von 120 Transformatoren verwendet werden können.

„Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass es Geber gibt, die kein Geld für andere Zwecke als Energie geben können, sie können kein Geld für Steuern geben, das sind die Bedingungen für das Geld. Sie können nur Geld für Unterstützung, für Energieausrüstung geben. Wenn wir sagen, dass ein Teil des Geldes für Steuern ausgegeben werden soll, weigern sie sich leider und suchen sich andere Schnittstellen“, sagte er.

Orzhel fügte hinzu, dass durch die Befreiung der Energieausrüstung von der Steuer die ukrainische Wirtschaft dennoch profitieren wird, da 120 Transformatoren die Unternehmen mit Strom versorgen werden, die wiederum Steuern zahlen werden.