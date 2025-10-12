Bilhorod-Dnistrowskyj, Region Odessa, hat nach einem Drohnenangriff Strom- und Wasserversorgung verloren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In Bilhorod-Dnistrowskyj, Oblast Odessa, ist die Strom- und Wasserversorgung infolge eines nächtlichen Angriffs durch russische Drohnen unterbrochen worden.

Dies teilte die örtliche Stadtverwaltung am 12. Oktober mit.

„Infolge eines feindlichen Angriffs durch ein unbemanntes Luftfahrzeug auf die Stadt in der Nacht des 12. Oktober 2025 wurden wichtige Infrastruktureinrichtungen der Gemeinde teilweise beschädigt. Seit dem Morgen sind einige Bereiche der Stadt vorübergehend ohne Strom- und Wasserversorgung“, heißt es in der Erklärung.

Es wird darauf hingewiesen, dass Mitarbeiter der städtischen Versorgungsbetriebe und DTEK-Spezialisten mit den Reparatur- und Wiederherstellungsarbeiten beschäftigt sind.

Die geschätzte Zeit der Wiederaufnahme der Wasserversorgung in das Wasserversorgungsnetz ist 12:30 Uhr.

Zur Erinnerung:

Am 11. Oktober wurden die Notstromausfälle in allen Regionen der Ukraine aufgehoben, die nach einem massiven russischen Angriff am 10. Oktober eingeführt worden waren.