Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Russen haben ein großes Problem, das sich vollends offenbaren würde, wenn sie die Folgen der Angriffe öffentlich anerkennen würden. Russland vermeidet öffentliche Erwähnungen der ukrainischen Fernangriffe oder jegliche Kritik an der Ukraine wegen dieser Angriffe, da dies die Verwundbarkeit des Kremls offenbaren würde.

Wie RBK Ukrajina berichtet, erklärte dies der Leiter des Präsidialamtes, Kyrylo Budanow, in einem Interview mit „Ukrinform“.

Doch trotz der Zurückhaltung Russlands, Probleme öffentlich und offiziell anzuerkennen, verläuft die interne Kommunikation genau umgekehrt. Ukrainische Fernangriffe auf die Russische Föderation finden bereits täglich statt und haben spürbare Auswirkungen – doch die Russen vermeiden öffentliche Beschwerden.

Dies lässt sich recht einfach erklären: Russland möchte seine eigene Schwäche und Verwundbarkeit nicht offenbaren, da dies Auswirkungen auf die Verhandlungsprozesse haben könnte (und bereits hat). Die Angriffe der Verteidigungskräfte bereiten der Russischen Föderation sehr ernsthafte Schwierigkeiten, weshalb dies die Rhetorik des Kremls untergraben würde.

„Das werden sie nicht einfach so tun – denn das würde ein Eingeständnis ihrer Schwäche bedeuten. Aber es hat Auswirkungen – und in ihren Berichten weisen sie ständig darauf hin. Das ist ein Problem. Genauso wie ihre Angriffe auf uns – auch das ist ein Problem“, fasste Budanow zusammen.

Angriffe auf Russland und Verhandlungen: Was Budanow sagt