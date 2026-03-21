DeepState: Russische Truppen haben Platonivka im Gebiet Donezk besetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Russische Truppen haben Platonivka besetzt und sind in der Nähe von Riznykivka und Zakytne im Gebiet Donezk vorgerückt, berichten Analysten von DeepState.

Analysten des DeepState-Projekts teilten mit, dass der Feind Platonivka im Bezirk Bachmut besetzt und in zwei Bezirken der Region Donezk vorgerückt sei.

Quelle: : DeepState

Wörtlich: „Der Feind hat Platonivka (Bezirk Bachmut, Oblast Donezk) besetzt und ist zudem in der Nähe von Riznykivka (Bezirk Bachmut, Oblast Donezk), Zakitne (Bezirk Kramatorsk, Oblast Donezk) sowie im Dorf selbst vorgerückt.“

Vorherige Meldung: .*

Zuvor hatten Analysten von DeepState berichtet, dass russische Truppen im Gebiet Donezk vorgerückt seien.