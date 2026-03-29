Demonstrationen für Telegram: In der Russischen Föderation wurden bei Kundgebungen gegen die Sperrung des Internets 12 Personen festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Mindestens 12 Russen wurden allein in Moskau bei einer Kundgebung gegen die Internetsperre festgenommen. In Russland endeten die für den 29. März in den meisten großen russischen Städten angekündigten Kundgebungen für ein „freies Internet“ mit Festnahmen. Es wurden zwischen 3 und 12 Personen festgenommen, wobei die meisten „Demonstranten“ lediglich zurückgedrängt wurden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf russische Medien.