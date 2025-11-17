Donezk und andere besetzte Siedlungen wurden ohne Strom gelassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Abend des 17. November waren nach einem Drohnenangriff einige Gebiete des vorübergehend besetzten Teils der Region Donezk von der Stromversorgung abgeschnitten, darunter Donezk und Makijiwka.

Quelle: Suspilne Donbass, russische Nachrichtenagenturen RIA Novosti und TASS, soziale Medien

Einzelheiten: Anwohner berichteten Suspilne Donbass, dass nach 22 Uhr einige Gebiete im vorübergehend besetzten Teil der Region Donezk ohne Strom geblieben sind.

„Es war ruhig, und dann war es wie ein elektrischer Lichtbogen. Ein heller Blitz und es wurde dunkel. Die Lichter flackerten mehrere Male. Ich schaue von meinem Balkon aus und nur wenige Straßen haben Strom, die ganze Stadt liegt im Dunkeln“, sagte ein Bewohner eines der Stadtteile von Donezk. Ihm zufolge gibt es auch Probleme mit dem Internet.

Auch in Makijiwka wurde ein Stromausfall gemeldet. Ein Anwohner berichtete Suspilne, dass er Drohnen fliegen hören konnte.

„Es gab mehrere laute Explosionen, sie müssen gekommen sein. Es gibt keinen Strom. Das Internet ist schlecht, aber es funktioniert noch“, sagte die Quelle.

Die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti berichtet, dass die Stromversorgung in mehreren Bezirken von Donezk unterbrochen wurde.

Laut der Nachrichtenagentur TASS ist der größte Teil von Donezk ohne Strom. Der „Bürgermeister“ der Besatzung, Ivan Prikhodko, meldete das Fehlen von Strom in Horlivka.

In den sozialen Medien wird von einem Drohnenangriff und einem Stromausfall in einem Teil von Donezk sowie in Jasynuvata, Makijiwka, Horlivka, Yenakiyevo und anderen Siedlungen in der besetzten Region Donezk berichtet. Es gibt auch Berichte über Probleme mit dem mobilen Internet.