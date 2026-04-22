„Druschba“ ist bereit, Öl nach Ungarn und in die Slowakei zu pumpen, so „Ukrtransnafta“

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ölpipeline „Druschba“ könnte bereits in Kürze in Betrieb genommen werden. „Ukrtransnafta“ ist bereit, den Öltransit nach Ungarn und in die Slowakei über die reparierte Ölpipeline „Druschba“ wieder aufzunehmen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Pressestelle des Unternehmens MOL.

„Die AG „Ukrtransnafta“, die für den Betrieb des ukrainischen Abschnitts der Ölpipeline „Druschba“ verantwortlich ist, hat MOL offiziell über den Abschluss der Reparaturarbeiten an der Ölpipeline „Druschba“ informiert“, heißt es in der Mitteilung von MOL.

Zudem wird darauf hingewiesen, dass am 22. April die seit dem 27. Januar 2026 geltende Force-Majeure-Klausel aufgehoben wurde.

„Laut der Mitteilung ist die AG „Ukrtransnafta“ bereit, den Transit von Rohöl nach Ungarn und in die Slowakei wieder aufzunehmen“, fügte das Unternehmen hinzu.

Wiederaufnahme des Betriebs von „Druschba“

Die Wiederaufnahme des Öltransits erfolgt vor dem Hintergrund der Verhandlungen der Ukraine mit der EU über die Gewährung finanzieller Hilfe. Die Frage der Öllieferungen wird als einer der Faktoren angesehen, die die wirtschaftliche Stabilität und die Zusammenarbeit mit den europäischen Partnern beeinflussen.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mitgeteilt, dass der durch russischen Beschuss beschädigte Abschnitt der Ölpipeline „Druschba“ repariert worden sei, was eine Wiederaufnahme des Betriebs ermögliche.