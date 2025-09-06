Zur Erleichterung der Zusammenarbeit mit Partnern: Die Regierung will Abschlusszeugnisse annullieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Ministerkabinett plant, Abschlusszeugnisse zu streichen. Der entsprechende Gesetzentwurf wurde bereits der Werchowna Rada vorgelegt.

Dies gab Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko am Freitag, den 5. September bei einem Treffen mit Unternehmern in Transkarpaten bekannt.

Der Gesetzesentwurf Nr. 13598 der Regierung hebt die obligatorische Unterzeichnung einer Abschlussbescheinigung für bargeldlose Zahlungen für Dienstleistungen als Bestätigung des Erhalts der Dienstleistung auf.

Dadurch wird es für ukrainische Unternehmen einfacher, mit europäischen Geschäftspartnern zusammenzuarbeiten.

„Wir schätzen die Gesamteinsparungen für die ukrainische Wirtschaft durch diese Neuerung auf 20,2 Milliarden Hrywnja pro Jahr“, sagte Swyrydenko.

Um es kurz zu machen:

