Der Fallschirmjäger „Irlander“, der fünf Tage lang ohne Wasser und Kommunikationsverbindung Angriffe abgewehrt hatte, wurde zum Helden der Ukraine ernannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Dmytro Yashchenko erhielt den Titel „Held der Ukraine“ und den Orden „Goldener Stern“ für seine Tapferkeit in den Kämpfen um Pokrowsk.

Für seinen persönlichen Mut und seine Heldentaten erhielt der Verteidiger von Pokrowsk und Fallschirmjäger Dmytro „Ire“ Jaschenko den Titel „Held der Ukraine“ und den Orden „Goldener Stern“.

Quelle: : 25. Separate Luftlandebrigade „Sicheslav“ und 7. Schnellreaktionskorps der Luftlandesturmtruppen der Streitkräfte der Ukraine auf Facebook

Details: : Es wird berichtet, dass der entsprechende Erlass vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj unterzeichnet wurde.

Militärangehörige berichteten, dass „der Ire“ während der Kämpfe um Pokrowsk allein zurückblieb – drei seiner Kameraden kamen durch Angriffe feindlicher FPV-Drohnen ums Leben. Dmytro verbrachte fünf Tage ohne Wasser, Nahrung und Kommunikationsverbindung, wechselte ständig seine Position und wehrte feindliche Angriffe ab.

Wörtlich: „In einem der Gefechte hat er eigenhändig mehr als 10 Angreifer ausgeschaltet. Die übrigen Russen flohen, da sie glaubten, eine Einheit würde gegen sie vorgehen. Er verließ die Stadt, als er seine Verbündeten erreichte, und half dabei, einen verwundeten Kameraden zu evakuieren.“