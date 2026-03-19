In Frankreich wurde gegen Jewago ein Verdachtshinweis erlassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, eine kriminelle Vereinigung gegründet und geleitet zu haben, Vermögenswerte in besonders großem Umfang veruntreut und Erträge aus kriminellen Handlungen gewaschen zu haben.

In Frankreich wurde dem ukrainischen Oligarchen, der in den Fall der Veruntreuung von Geldern der Bank „Finanzen und Kredit“ verwickelt ist, eine Anklageschrift zugestellt. Dies teilte das Staatliche Ermittlungsbüro am 19. März mit.

Es handelt sich um den ehemaligen Abgeordneten und Begünstigten der Bank „Finanzen und Kredit“, Konstantin Schewaho.

Es wird darauf hingewiesen, dass die prozessuale Maßnahme heute in Frankreich durchgeführt wurde. Zu diesem Zweck reiste eine ukrainische Delegation, bestehend aus Ermittlern des Staatlichen Ermittlungsbüros und Staatsanwälten der Generalstaatsanwaltschaft, im Rahmen der Erledigung von Ersuchen um internationale Rechtshilfe nach Paris.

Die Vorwürfe wurden der französischen Nationalen Betrugsbekämpfungsbehörde übergeben.

Es handelt sich um ein Strafverfahren wegen der Gründung einer kriminellen Vereinigung und der Veruntreuung von Geldern der Bank „Finanzen und Kredit“. Nach Angaben der Ermittler organisierte der Oligarch ein kriminelles System unter Beteiligung von Bankmitarbeitern.

Die Ermittler stellten fest, dass die Beteiligten Kredite an ein Unternehmen vergaben, das unter der Kontrolle des Beschuldigten steht. Anschließend wurden die Gelder über Scheingeschäfte auf Konten von nicht ansässigen Unternehmen transferiert, um sie weiter zu legalisieren. Die Gesamtsumme der festgestellten Verluste beläuft sich auf über 519 Millionen Hrywnja.

Dem Oligarchen wird vorgeworfen:

, der zuvor Eigentümer der Bank „Finanzen und Kredit“ war, die sich seit 2015 in Liquidation befindet.

Die Vermögenswerte des Unternehmers Schewaho wurden an die ARMA übertragen