Gasarbeiter arbeiten weiter in Kostjantynivka: Einzelheiten sind bekannt geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Mitarbeiter von Donezkoblgaz arbeiten weiter in der Frontstadt Kostjantyniwka und stellen die Gasversorgung der Einwohner wieder her. .*

Dies teilte Serhij Koretsky, Vorstandsvorsitzender der ukrainischen Naftohas, zu der Donezkoblgaz gehört, mit.

„Heute arbeiten 42 Mitarbeiter von Donezkoblgaz in der Stadt. Sie reparieren täglich beschädigte Gasnetze, wobei die Arbeit der Teams mit dem Militär koordiniert wird. Die Einsatzleitung wird von unterirdischen Bunkern aus durchgeführt“, heißt es in der Erklärung.

Naftohas fügte hinzu, dass die Situation in der Stadt äußerst schwierig sei, da Gas derzeit die einzige Quelle für heißes Wasser und zum Kochen für die Bewohner der Stadt sei.

„Vor kurzem schlug eine Rakete auf dem Gelände unseres Donezkoblgaz ein. Das Gebäude ist völlig zerstört. Die Menschen sind am Leben! „, fügte das Unternehmen hinzu.

Zur Erinnerung: Am 20. August griffen russische Truppen den Markt in Konstantinowka mit Raketen an, wobei drei Menschen getötet und vier verletzt wurden. Die Militärverwaltung der Region Donezk betonte, dass die Russen absichtlich zuschlagen, um Zivilisten zu töten und zu verletzen, und die Behörden riefen die Bevölkerung der Stadt auf, die Stadt zu evakuieren.

Am 20. August beschloss das staatliche Unternehmen Ukrposhta, sein Büro aufgrund der Sicherheitslage aus Kostyantynivka zu evakuieren.