Die Gasversorgungsunternehmen haben die Meldung über eine Unterbrechung in Konotop dementiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Drei Kunden in einem der Dörfer in der Nähe von Konotop blieben ohne Gasversorgung. Für die Einwohner der Stadt selbst wurde die Gasversorgung nicht unterbrochen.

Die Niederlassung „Gasnetze der Region Sumy“ äußerte sich zu der Information, dass ein Teil der Einwohner von Konotop infolge russischer Beschüsse ohne Gas geblieben sei.

„In den Medien kursieren Informationen, wonach ein Teil der Einwohner von Konotop infolge eines Angriffs der Russischen Föderation ohne Gas geblieben sei. Der Feind hat tatsächlich erneut eine unserer Gasverteilungsanlagen angegriffen. Wir haben den Notfall eingedämmt. Massive Unterbrechungen konnten jedoch vermieden werden“, hieß es in der Mitteilung.

So wurde in der Zweigstelle darauf hingewiesen, dass drei Kunden in einem der Dörfer in der Nähe von Konotop ohne Gasversorgung geblieben sind. Die Bewohner der Stadt selbst waren hingegen nicht von der Gasversorgung abgeschnitten.

Zuvor wurde berichtet, dass in der Stadt Konotop in der Oblast Sumy nach einer Explosion infolge russischer Beschüsse die Infrastruktur beschädigt wurde und ein Teil der Stadt ohne Gasversorgung blieb.

Zur Erinnerung: Vor kurzem griffen die Russen die Gasförderinfrastruktur in der Oblast Poltawa an. Infolge des Angriffs blieben 5.040 Verbraucher ohne Gasversorgung.