Die Gehälter für Ärzte im Kriegsgebiet werden erhöht: wie viel sie erhalten werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Ministerkabinett hat beschlossen, die Gehälter für Mediziner, die in den Gebieten mit aktiven und möglichen Kampfhandlungen arbeiten, zu erhöhen.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Telegram des ukrainischen Ministerpräsidenten Julija Swyrydenko.

„Wir erhöhen die Gehälter für Ärzte in den Gebieten, in denen aktive und mögliche Feindseligkeiten stattfinden. Dies gilt insbesondere für Nikopol, das unter ständigem russischen Beschuss steht“, sagte Swyrydenko.

Von nun an erhalten diejenigen, die in den Kampfgebieten arbeiten,:

ärzte – 40 Tausend Hrywnja; Krankenschwestern

- 27 Tausend Hrywnja;

Hilfskrankenschwestern – 18 Tausend Hrywnja . In den Gebieten möglicher Feindseligkeiten – 28 / 18 / 9 Tausend Hrywnja jeweils.

„Es ist wichtig, dass wir die Ärzte unterstützen, die weiterhin unter extrem schwierigen Bedingungen arbeiten und jeden Tag Leben retten“, sagte der Ministerpräsident.

Gehälter der Ärzte