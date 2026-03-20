Generalstab: Bei einem Angriff auf ein Flugzeugwerk in der Russischen Föderation wurde ein Flugzeug vom Typ A-50 beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Generalstab berichtete über die Angriffe der ukrainischen Streitkräfte in der Nacht vom 20. März auf Objekte des russischen Aggressors in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine und bestätigte zudem die Beschädigung des Flugzeugs vom Typ A-50 infolge des Angriffs auf ein Flugzeugwerk in der Russischen Föderation am 17. März.

Quelle: Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in den sozialen Netzwerken

Details: In der Nacht zum Freitag trafen die Verteidigungskräfte insbesondere Ziele des Metallkombinats Altschewsk auf dem vorübergehend besetzten Gebiet der Oblast Luhansk. Es wird darauf hingewiesen, dass dieses Unternehmen an der Herstellung von Artilleriegeschossgehäusen (Gießen und Vorbearbeitung von großkalibrigen Rohlingen) sowie an der Produktion und Reparatur von Panzerstahl für die Militärtechnik der Besatzungsarmee beteiligt ist.

Ebenfalls getroffen wurde die Infrastruktur des Truppenübungsplatzes „Wostotschnyj“ (Nowopetrivka, vorübergehend besetzte Gebiete der Oblast Saporischschja).

Das Ausmaß der verursachten Schäden und der Verluste des Feindes wird derzeit ermittelt.

Darüber hinaus präzisieren die Streitkräfte die Ergebnisse des Angriffs vom 17. März auf Objekte des 123. Flugzeugreparaturwerks in der Stadt Stara Russa (Region Nowgorod, Russische Föderation).

Zusätzlich wurde die Beschädigung eines Fernerkundungsflugzeugs vom Typ A-50 bestätigt. Es befand sich auf dem Gelände des Werks zur Wartung und wartete möglicherweise auf eine Modernisierung.