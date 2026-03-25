Häfen und die „Ukrsalisnyzja“ werden erstmals von zivilen Teams verteidigt – Luftabwehr, Kuleba

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Zum ersten Mal wurden Mitglieder der DFTG zum Schutz der Logistik vor Drohnen herangezogen Der stellvertretende Ministerpräsident und Minister für kommunale und territoriale Entwicklung, Olexij Kuleba, erklärte, dass in ukrainischen Häfen und an Einrichtungen der „Ukrsalisnyzja“ erstmals zivile Teams zum Abschuss von Drohnen im Einsatz sind.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Interview

Ihren Worten zufolge handelt es sich um Mitglieder der Freiwilligenformationen der territorialen Gemeinschaften, die gemäß einem Regierungsbeschluss zur Bekämpfung feindlicher Drohnen eingesetzt werden.

„Gerade in den Häfen und bei der „Ukrsalisnyzja“ setzen wir die ersten Teams ein, die gemäß dem von der Regierung verabschiedeten Beschluss bestimmte Aufgaben zur Abschuss von Drohnen übernehmen können und dies bereits tun, wobei sie keine Militärangehörigen, sondern Mitglieder der Freiwilligenformationen der territorialen Gemeinschaften sind“, erklärte Kuleba.

Er betonte, dass die ukrainische Logistik weiterhin eines der Hauptziele für russische Angriffe sei.

„Man will uns (Anm. d. Red.) einfach entweder die Logistik zu den Häfen, die Logistik in die Region Donezk oder die Logistik an der Front nehmen. Aber wir unsererseits tun gemeinsam mit dem Militär alles, um unsere Infrastruktur zu schützen“, fasste der Regierungsvertreter zusammen.

Zur Erinnerung: „Ukrsalisnyzja“ hat die Sicherheitsmaßnahmen für Fahrgäste verschärft und darauf hingewiesen, dass im Falle einer Bedrohung während der Fahrt eine Evakuierung aus dem Zug angeordnet werden kann.

Das Unternehmen erklärte, dass solche Maßnahmen aufgrund der zunehmenden Gefahr von Angriffen auf die Eisenbahninfrastruktur besonders aktuell geworden seien.