Ein Haus ohne Strom, beschädigte Fenster und Dächer: die Folgen des nächtlichen Beschusses in der Region Winnyzja

Letzte Nacht, am 27. September, haben die Russen die Region Winnyzja massiv angegriffen. Der Feind hat wichtige Infrastrukturen getroffen und Häuser beschädigt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram der ersten stellvertretenden Leiterin der Militärverwaltung der Region Winnyzja, Natalija Zabolotnaya.

„Infolge eines massiven feindlichen Angriffs in der vergangenen Nacht in der Region Winnyzja wurde kritische Infrastruktur getroffen“, hieß es in der Erklärung.

Außerdem wurde durch den feindlichen Beschuss ein Wohnhaus beschädigt, und zwar die Fenster und das Dach. Es gab keine Informationen über Tote oder Verletzte.

Zabolotna sagte auch, dass es ein Feuer gab.

„Um 06:30 Uhr war das Feuer gelöscht. Der Zugverkehr ist wieder aufgenommen worden“, schrieb sie.

Derzeit ist ein Wohnhaus noch immer ohne Stromanschluss. Die Arbeiten zur Wiederherstellung der Stromzufuhr gehen weiter.

„Insgesamt sind 48 Mitarbeiter und 13 Einheiten an den Nachwehen des Brandes beteiligt. Ich danke der Hauptdirektion des Staatlichen Katastrophenschutzes der Ukraine in der Region Winnyzja und anderen Diensten für ihre professionelle Arbeit“, resümierte der stellvertretende Leiter der regionalen Militärverwaltung.

Der SES hat klargestellt, dass der Brand durch einen russischen Angriff auf kritische Infrastrukturen verursacht wurde.

Russischer Angriff auf die Region Winnyzja