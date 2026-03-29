Hetmanzew wird einen Gesetzentwurf zur Verlängerung der Steuer auf die Sondergewinne von Banken einbringen: Er rechnet mit Diskussionen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Der Vorsitzende des Finanzausschusses der Werchowna Rada, Danylo Hetmanzew, beabsichtigt, einen Gesetzentwurf zur Verlängerung der Besteuerung von Bankgewinnen im Jahr 2027 mit einem Steuersatz von 50 % einzubringen.

Der Vorsitzende des Finanzausschusses der Werchowna Rada, Danylo Hetmanzew, beabsichtigt, einen Gesetzentwurf zur Verlängerung der Besteuerung von Bankgewinnen im Jahr 2027 mit einem Steuersatz von 50 % einzubringen.

Dies teilte er am 28. März auf Telegram mit.

Wie der Abgeordnete anmerkte, muss dies, sofern der Beschluss von den Abgeordneten unterstützt wird, in der ersten Jahreshälfte erfolgen. Denn es gilt, die Position des Verfassungsgerichts hinsichtlich der Einhaltung angemessener Fristen zu berücksichtigen und plötzliche Änderungen in der Besteuerung zu vermeiden.

„Die größte Quelle für Bankgewinne sind derzeit nicht Innovationen, Effizienzsteigerungen oder eine wesentliche Ausweitung der Kreditprogramme für Unternehmen und Privatpersonen, sondern risikofreie Geschäfte mit staatlichen Wertpapieren, die zur Bindung der Bankliquidität genutzt werden. Diese Situation wird sich in naher Zukunft nicht ändern. Daher muss die Steuer fortgesetzt werden. Alles, was wir durch Steuern einnehmen, fließt in die Armee“, schrieb Hetmanzew.

Er ist überzeugt, dass die Argumente für eine Verlängerung des erhöhten Steuersatzes auf die Sondergewinne der Banken derzeit offensichtlich sind. „Aber wie schon im vergangenen Jahr bin ich bereit für eine fachliche Diskussion mit der Aufsichtsbehörde, den Branchenverbänden und den Banken“, fügte der Abgeordnete hinzu.