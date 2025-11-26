Innerhalb von zwei Tagen hat DTEK die Stromversorgung von 160.000 Familien nach feindlichen Angriffen wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In den vergangenen zwei Tagen haben die Ingenieure von DTEK die Stromversorgung von fast 160.000 Familien wiederhergestellt, deren Haushalte aufgrund feindlicher Angriffe abgeschnitten waren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf DTEK.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Feind weiterhin das Stromnetz beschießt und dass die Stromingenieure weiterhin damit beschäftigt sind, die Netze und Geräte wiederherzustellen.

Insbesondere in der Region Dnipro haben die Reparaturteams in den letzten zwei Tagen die Stromversorgung von 69.000 Haushalten in der Region wiederhergestellt.

Im gleichen Zeitraum wurde die Stromversorgung von 43.500 Haushalten in der Region Kiew wiederhergestellt. In der Region Odessa wiederum wurde die Stromversorgung von 26.700 Haushalten am 24. und 25. November wiederhergestellt.

Auch die Hauptstadt stand unter Beschuss – in den vergangenen zwei Tagen haben die Stromversorger 11.800 Haushalte in Kiew wieder mit Strom versorgt.

In der Oblast Donezk wiederum, wo die schweren Kämpfe weitergehen, ist es den Stromingenieuren trotz aller Risiken gelungen, die Stromversorgung von 7,1 Tausend Haushalten in der Frontregion wiederherzustellen.

Trotz der ständigen Gefahr arbeiten die Stromtechniker weiter an der Wiederherstellung der Netze und Anlagen.

DTEK-Stromtechniker stellen die Stromversorgung wieder her

Vor einer Woche hat das DTEK von Rinat Achmetow die Stromversorgung von mehr als 800.000 Familien wiederhergestellt, deren Häuser aufgrund des feindlichen Beschusses ohne Strom waren.

Wie berichtet, haben die Stromingenieure von DTEK Rinat Achmetow im letzten Monat die Stromversorgung von fast 3 Millionen Familien wiederhergestellt, deren Häuser aufgrund von Angriffen auf die Energieinfrastruktur ohne Strom waren.

Und im September stellten die Stromtechniker von DTEK Rinat Achmetow die Stromversorgung von 424.000 Familien wieder her, deren Haushalte aufgrund von feindlichem Beschuss ohne Strom waren.