Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Peskow: Der Streit zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine betrifft einige Quadratkilometer im Donbass, der Krieg wird andauern.

Der Pressesprecher des Kremls, Dmitri Peskow, erklärte, dass die „territorialen Differenzen“ zwischen Russland und der Ukraine „nur wenige Kilometer“ betreffen.

Quelle: : Peskow in einem Kommentar gegenüber Kreml-Propagandisten, zitiert von RBC

Wörtliches Zitat von Peskow: : „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt geht es um einen Streit über einige Quadratkilometer Territorium in der einen oder anderen Richtung.

Es handelt sich tatsächlich um wenige Kilometer, grob gesagt sind es dort 18–17 % der ‚Donezkischen Volksrepublik‘ (so bezeichnet der Kreml die Region Donezk – Anm. d. Red.), die wir noch befreien (besetzen – Anm. d. Red.) müssen, und dies würde den Zugang zu den Verwaltungsgrenzen bedeuten.“

Details: : Peskow versprach, dass der Krieg nach dem Osterfrieden weitergehen werde.

Zur Erinnerung: : Nach Angaben des Generalstabs wurden bis zum Morgen des 12. April 2299 Verstöße gegen den Waffenstillstand registriert, der am Vortag um 16:00 Uhr in Kraft getreten war.