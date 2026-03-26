Die Luftstreitkräfte haben Einzelheiten zu dem nächtlichen Angriff bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Das russische Militär setzte Angriffsdrohnen der Typen Schahed, Gerber, Italmas sowie Drohnen anderer Typen ein, wie die Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte mitteilten.

Russische Kriegsverbrecher griffen die Ukraine seit dem Abend des 25. März mit 153 Angriffsdrohnen (davon etwa 100 vom Typ Schahed) verschiedener Typen an. Die Luftabwehr neutralisierte 130 davon. Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine mit.

„Bis 08:00 Uhr wurden von der Luftabwehr 130 feindliche Drohnen der Typen Schahed, Gerbera, Italmas und anderer Typen im Norden, Süden und Osten des Landes abgeschossen bzw. unschädlich gemacht. Es wurden 16 Treffer von Angriffsdrohnen an 11 Orten sowie der Absturz abgeschossener Drohnen (Trümmer) an fünf Orten registriert“, heißt es in der Mitteilung.

Die Russen starteten Angriffsdrohnen vom Typ Schahed, Gerbera, Italmas und anderer Typen aus den russischen Städten Brjansk, Orel, Kursk, Millero und Primorsko-Achtaisk sowie aus Gwardejsk und Chauda auf der vorübergehend besetzten Krim.

Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kriegsführung und der Drohnensysteme sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Der Angriff dauert an, im Luftraum befinden sich noch immer mehrere feindliche Drohnen. Die Verteidigungskräfte riefen dazu auf, die Sicherheitsvorschriften nicht zu missachten.

Wie wir bereits berichteten, hat die ukrainische Luftabwehr innerhalb eines Tages eine Rekordzahl russischer Angriffsdrohnen zerstört – fast 1000 „Schaheds“.