Mehr als 50.000 Haushalte in der Region Kiew sind nach den Unwettern wieder mit Strom versorgt worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Mehr als 50.000 Haushalte in der Region Kiew waren nach dem wetterbedingten Stromausfall am 8. September ohne Strom.

Dies berichtet der Pressedienst von DTEK.

Nach Angaben des Unternehmens ist es den Energietechnikern gelungen, die Stromversorgung von 50.000 Haushalten wiederherzustellen.

Dazu wurden 43 Stromleitungen, die durch das Unwetter beschädigt worden waren, repariert.

Die Arbeiten zur Wiederherstellung der Stromversorgung sind noch nicht abgeschlossen.

Zur Wiederholung:

Am 8. September wurde berichtet, dass in der Ukraine in den nächsten zwei Tagen kurzfristige Regenfälle und Gewitter mit Nebel im Westen zu erwarten sind.