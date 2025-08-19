FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Nachrichten vom 19. August: eine Erhöhung des Mutterschaftsgeldes, ein Gerichtsverfahren wegen des Dnipro-Damms und ein Rückgang der Ölpreise

Worüber haben wir heute gesprochen?

Über Zahlungen. Die Ukraine wird die Höhe des Mutterschaftsgeldes deutlich erhöhen, und das Ministerkabinett wird die Höhe der Leistungen nach der Geburt festlegen.

Über den Dnipro-Damm. Die Staatsanwaltschaft hat vor Gericht das Recht aller Kiewer Bürger verteidigt, den Dnipro-Damm frei zu nutzen, der von den Bewohnern eines Wohnkomplexes der Business Class illegal in Besitz genommen wurde.

Über Öl. Die Ölpreise fielen am Dienstag, da die Marktteilnehmer die Möglichkeit trilateraler Gespräche zwischen Moskau, Kiew und Washington zur Beendigung des Krieges in der Ukraine in Betracht zogen, die wahrscheinlich zur Aufhebung der Sanktionen gegen russisches Öl führen werden.

Über China. Ölraffinerien in China kaufen aktiv russisches Öl und nutzen die Gelegenheit, Ölprodukte zu reduzierten Preisen zu erhalten, die Indien aufgrund des Drucks von Washington nicht kaufen wollte.

Über die Energieinfrastruktur. Russische Truppen haben Einrichtungen der Energieinfrastruktur in der Region Poltawa angegriffen.

Die Zeit der großen Aufrufe gehört der Vergangenheit an: Wie Google den Traffic auf Nachrichtenseiten einschränkt

Künstliche Intelligenz generiert Antworten auf Nutzeranfragen auf dem „ersten Bildschirm“ und entzieht so den Websites die Sichtbarkeit. Wie passen sich die Online-Medien an die Veränderungen an?

Wer blockiert die Ernennung des neuen Leiters des Gasfernleitungsnetzbetreibers und warum?

Das Energieministerium wirbt für einen geeigneten Kandidaten für den Posten des Leiters des Gasfernleitungsnetzbetreibers – die ehemalige Leiterin der Nationalen Regulierungskommission für Energie und Versorgungsunternehmen, Oksana Kryvenko. Aus diesem Grund wurde das Auswahlverfahren seit Monaten künstlich verzögert.

