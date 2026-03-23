Nachrichten vom 23. März: Einbruch der Ölpreise, afrikanisches Gas für die Ukraine und der Tod des OnlyFans-Gründers

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber heute gesprochen wurde

Zum Thema Öl. US-Präsident Donald Trump hat die geplanten Angriffe auf die iranische Energiewirtschaft nach „fruchtbaren“ Gesprächen zwischen den Parteien um fünf Tage verschoben, woraufhin die Preise für Brent-Rohöl stark zu fallen begannen und um 13 % auf rund 100 Dollar pro Barrel sanken.

Über Gas. Präsident Wolodymyr Selenskyj erörterte mit dem mosambikanischen Präsidenten Daniel Shapu die Möglichkeiten einer Gaslieferung in die Ukraine.

Zu OnlyFans. Leonid Radvinsky, Milliardär und Eigentümer der Erwachsenenplattform OnlyFans, ist im Alter von 43 Jahren an Krebs verstorben, und sein Tod wirft Fragen hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse an einer der umstrittensten Plattformen auf.

Zum Thema Gold. Der Goldpreis fiel um mehr als 8 % auf den niedrigsten Stand seit November 2025 und verzeichnete damit den stärksten wöchentlichen Rückgang seit 43 Jahren.

Zum Thema Heizung. In der Hauptstadt neigt sich die Heizperiode dem Ende zu: Die Heizung in Wohngebäuden wird bereits ab dem 24. März abgeschaltet, in sozialen Einrichtungen erfolgt dies auf individuellen Antrag.

Über Katastrophen. Am Abend des 22. März kollidierte ein Flugzeug der Fluggesellschaft Air Canada auf der Startbahn des Flughafens LaGuardia in New York mit einem Feuerwehrauto.

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Der Krieg im Nahen Osten hat nicht nur die wichtigste Ölversorgungsader der Welt blockiert, sondern auch den Lieferkanal für Düngemittel während der Aussaat. Wird es zu einer Hungersnot kommen und was verliert die Ukraine?