Nachrichten vom 3. September: Rekordhöhe der Nationalen Rückerstattung, Strompreiserhöhung um 10-20% jährlich

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber haben sie heute gesprochen?

Über den IWF. Die Mission des Internationalen Währungsfonds hat ihre Arbeit in Kiew aufgenommen, um die Ukraine in Haushaltsfragen zu beraten.

Über Kryptowährungen. Die Werchowna Rada hat den Gesetzentwurf Nr. 10225-d über die Legalisierung des Marktes für virtuelle Vermögenswerte in der Ukraine unterstützt.

Über Buchungen. Ab dem 3. September können kritische Unternehmen, die in den Frontgebieten angesiedelt und tätig sind, 100% ihrer wehrpflichtigen Mitarbeiter über das Portal Diia buchen.

Über National Cashback. Im Juli haben die Ukrainer im Rahmen des Nationalen Cashback-Programms lokal produzierte Waren im Wert von 5,07 Milliarden Hrywnja gekauft. Dies ist der höchste Betrag in einem Monat seit Einführung des Programms.

Über den Investitionsfonds für den Wiederaufbau. Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko gab bekannt, dass die erste Sitzung des Verwaltungsrates des US-Ukraine Reconstruction Investment Fund stattgefunden hat.

Über die Kosten für Strom. Nach der Prognose des Wirtschaftsministeriums für 2026-2028 werden die Strompreise für Haushaltskunden (von Dezember bis Dezember der jeweiligen Jahre) jährlich um 15% (plus oder minus 5%) steigen.

Exklusiv EP.

Landwirte verzeichnen einen Rückgang der Getreideerträge. Ist das ein Zufall oder ein Trend?

Der Staatliche Statistikdienst berichtet, dass die Getreideerträge in der Ukraine im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 deutlich zurückgegangen sind. Experten erklären, dass der Rückgang der Getreideproduktion vor allem auf einen späteren Beginn der Ernte und schlechtes Wetter zurückzuführen ist.