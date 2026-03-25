Parkgebühren in „Dija“: Der Dienst wurde in sieben Städten eingeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In sieben Städten der Ukraine hat ein neuer Dienst seine Arbeit aufgenommen: Bußgelder für Falschparken werden automatisch aus dem Register an den Online-Dienst für staatliche Dienstleistungen „Dija“ übermittelt.

Darüber informiert das Portal „Dii“.

„Von nun an ruft ‚Dii‘ die Bußgelder selbst aus dem Register ab und benachrichtigt Sie sofort in der App. Aktualisieren Sie ‚Dii‘ und überprüfen Sie, ob beim Parken alles in Ordnung ist“, heißt es in der Mitteilung.

Der Dienst ist bereits in Lemberg, Schytomyr, Chmelnyzkyj, Dnipro, Drohobytsch, Bila Zerkwa und Winnyzja verfügbar; weitere Städte werden später hinzukommen.

Wenn Sie über einen digitalen Führerschein oder Fahrzeugschein verfügen, müssen Sie nichts einrichten: Sobald ein Bußgeld vorliegt, zeigt „Dija“ es sofort an.

Der Fahrer kann die Details des Verstoßes sowie den Betrag einsehen und diesen direkt in der App bezahlen.

„Weniger Papierkram – mehr Kontrolle: Bezahlen Sie Bußgelder mit wenigen Klicks über die App“, heißt es in der Mitteilung.

Der Dienst wird gemeinsam mit dem Innenministerium der Ukraine und dem staatlichen Unternehmen „INFOTECH“ umgesetzt.