MHP hat den Preis für die Platzierung von Eurobonds 2029 im Wert von 100 Millionen Dollar auf 104 % des Nennwerts festgelegt

Der Agrarkonzern MHP von Jurij Kosyuk hat den Preis für die zusätzliche Platzierung von Eurobonds mit Fälligkeit im Jahr 2029 in Höhe von 100 Millionen Dollar mit einem Kupon von 10,5 % p. a. auf 104 % des Nennwerts festgelegt.

Dies geht aus einer Mitteilung des Unternehmens an der Londoner Börse hervor.

Es wird darauf hingewiesen, dass die zusätzlichen Anleihen zu einem Preis von 104 % des Nennwerts mit aufgelaufenen Zinsen vom 28. Januar 2026 bis zum Ausgabedatum platziert wurden.

Darüber hinaus plant MHP, die aufgenommenen Mittel zusammen mit den Mitteln aus der ursprünglichen Platzierung für den Rückkauf und die Rückzahlung des gesamten Volumens der Anleihen in Höhe von 550 Millionen Dollar mit einem Zinssatz von 6,95 % zu verwenden, die 2026 fällig werden.

Auf diese Weise refinanziert das Unternehmen seine Schulden und ersetzt die Verwendung von 100 Millionen US-Dollar aus eigenen Mitteln, die es zuvor für die teilweise Rückzahlung dieser Verbindlichkeiten vorgesehen hatte.

Die freigesetzten Mittel sowie Beträge, die 100 Millionen Dollar übersteigen, beabsichtigt MHP vorwiegend außerhalb der Ukraine zu halten und für zukünftige Investitionen, insbesondere Kapitalausgaben und operative Bedürfnisse der Gruppe, zu verwenden.

Zur Erinnerung:

