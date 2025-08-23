Die Publikation Political Analysts hat ein spezielles Projekt mit dem Namen "Kämpfer für die Unabhängigkeit" ins Leben gerufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Political Analysis hat ein spezielles Projekt mit dem Titel „Kämpfer für die Unabhängigkeit“ ins Leben gerufen. Es erzählt die Lebensgeschichte von Menschen, die die Entwicklung der ukrainischen Staatlichkeit und Nation im 19. und 20. Jahrhundert geprägt haben.

Das Projekt umfasst die Biographien von fünfzig prominenten Persönlichkeiten, darunter Mykhailo Hrushevsky, Olha Kobylianska, Lesya Ukrainka, Petro Bolbochan, Olena Teliha, Alla Horska, Viacheslav Chornovil, Wassyl Stus und andere.

Die Zukunft der Ukraine wurde u.a. durch Kriege, Kultur, Politik und das öffentliche Leben geprägt. Daher erzählt das Sonderprojekt „Kämpfer für die Unabhängigkeit“ von Militärs, Schriftstellern, Menschenrechtsaktivisten und anderen wichtigen Persönlichkeiten.

„Nicht jeder Mensch kann als Held oder Heldin bezeichnet werden. Aber hinter jedem Namen steht ein außergewöhnliches Schicksal. Alle diese Menschen haben ihre Spuren in der ukrainischen Geschichte hinterlassen, und es gibt weit mehr als 50 solcher Persönlichkeiten“, so die Autoren.

Die Menschen, deren Biographien in dem Projekt vorgestellt werden, haben sich für die Bewahrung der ukrainischen Identität eingesetzt. Sie wurden von verschiedenen Regimen inhaftiert, aber selbst unter Druck setzten diese Menschen ihren Kampf fort. Ihre Standhaftigkeit wurde Teil des Staatsbildungsprozesses.

Das Sonderprojekt „Kämpfer für die Unabhängigkeit“ ist auf der Website der Politischen Analyse verfügbar.