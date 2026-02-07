In der Region Dnipropetrowsk wurden durch Angriffe der Russischen Föderation Minderjährige verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Im Bezirk Sinelnikowskij wurden bei Beschuss sechs Personen verletzt, darunter ein vierjähriger Junge und ein 17-jähriger Jugendlicher.

Im Laufe des Tages griffen russische Truppen zwei Bezirke der Region Dnipropetrowsk an. Dies teilte die Pressestelle des Staatlichen Katastrophenschutzdienstes der Ukraine am Samstagabend, dem 7. Februar, mit.

Im Bezirk Sinelnikow wurden bei den Beschüssen sechs Personen verletzt, darunter ein vierjähriger Junge und ein 17-jähriger Jugendlicher. Es kam zu Bränden. Ein Privathaus wurde zerstört, mehrere weitere wurden beschädigt.

Im Bezirk Nikopol wurden sechs Mehrfamilienhäuser und vier Privathäuser, Wirtschaftsgebäude, eine Tierklinik, ein Café, eine Bank und zwei Bildungseinrichtungen beschädigt.