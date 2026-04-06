In der Region Riwne wurde eine Werkstatt zur Bernsteinschleiferei geschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es wurden mehr als 80 kg „Sonnenstein“ beschlagnahmt, dessen Wert auf dem Schwarzmarkt 2 Millionen Hrywnja beträgt.

In der Region Riwne wurde ein illegales Geschäft zerschlagen – der Betrieb einer Bernsteinschleiferei wurde eingestellt. Dies teilte die Nationalpolizei am Montag, dem 6. April, mit.

Es wurde angegeben, dass die Geschäftemacher einen vollständigen Kreislauf des illegalen Geschäfts aufgebaut hatten, vom Aufkauf von Rohbernstein bis zu dessen Verarbeitung und Vorbereitung für den Weiterverkauf.

„Die Mitglieder der Gruppe kauften das Rohmaterial von Anwohnern, die den Bernstein illegal durch Wasseraushöhlung des Bodens gewannen, insbesondere auf Gebieten des Naturschutzfonds. Anschließend wurden die Steine in einen speziell ausgestatteten Raum transportiert, in dem eine sogenannte ‚Werkstatt‘ zu dessen Verarbeitung und Sortierung betrieben wurde“, heißt es in der Mitteilung.

Letzte Woche deckten die Strafverfolgungsbehörden die Aktivitäten dieser „Werkstatt“ auf und nahmen fünf Personen während der Verarbeitung des Bernsteins fest.

Bei den Durchsuchungen wurden beschlagnahmt:

Mehr als 80 kg Rohbernstein, dessen Wert auf dem Schwarzmarkt auf 2 Mio. Hrywnja geschätzt wird,

Ausrüstung für dessen Bearbeitung und Wiegen, Mobiltelefone und weitere Sachbeweise.

Das Strafverfahren wird gemäß dem Artikel über die illegale Gewinnung, den Verkauf, den Erwerb, die Weitergabe, den Versand, den Transport und die Verarbeitung von Bernstein (Art. 240-1 des Strafgesetzbuchs der Ukraine) geführt. Derzeit wird geprüft, ob den beteiligten Personen der Verdacht mitgeteilt wird.