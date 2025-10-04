Riwne ist aufgrund eines Unfalls teilweise stromlos

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es gab eine Notsituation in den Stromnetzen, die in der Bilanz von NEC Ukrenerho stehen, erklärten die lokalen Behörden.

Die Stadt Riwne war teilweise ohne Strom. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Alexander Kowal am Samstag, den 4. Oktober in Telegram mit.

„Aus technischen Gründen ist ein Teil der Abonnenten des regionalen Zentrums jetzt ohne Stromversorgung geblieben. Energietechniker arbeiten daran, dieses Problem zu lösen. Ich stehe mit ihnen in Kontakt“, schrieb er.

Vorläufigen Prognosen zufolge wird das Licht in den Häusern der Rovenchans in einigen Stunden zurückkehren können.

Der amtierende Bürgermeister und Sekretär des Stadtrats von Riwne, Wiktor Shakirzyan, schrieb seinerseits in einem Telegram, dass es eine Notsituation im Stromnetz gibt, das auf dem Gleichgewicht von NEC Ukrenerho steht. Aus diesem Grund wurde der Verkehr der Oberleitungsbusse auf den Linien № 1, 2, 3, 7, 10, 11 und 12 vorübergehend eingestellt.

Gleichzeitig wurde der Verkehr des städtischen Elektroverkehrs auf den Linien № 4, 4a, 9 und 9a aufrechterhalten, die in einem normalen Modus betrieben werden.

„Diese Einschränkungen sind erzwungen und stehen im Zusammenhang mit der Notwendigkeit, Notsanierungsarbeiten an der Energieinfrastruktur der Stadt durchzuführen, die die Stromversorgung für den Betrieb des Trolleybusnetzes sicherstellt“, erklärte der Beamte.

Zuvor war es am Samstag in der Region Tschernihiw zu Notabschaltungen gekommen, von denen 50 Tausend Verbraucher betroffen waren. Dies geschah nach einem weiteren russischen Angriff auf Stromversorgungseinrichtungen.

Außerdem griff Russland kritische Infrastrukturen in Zlatopol in der Region Charkiw an. Dort kam es zu einem Notstromausfall.