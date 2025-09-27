Russen greifen Gasarbeiter in der Region Sumy an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Russland hat Arbeiter der Gasversorgung in der Region Sumy mit einer Drohne angegriffen, während sie auf die Folgen eines Beschusses reagierten.

Dies berichtete Serhij Koretsky, Direktor von Naftohas, einer staatlichen Aktiengesellschaft.

„Russen haben unsere Gasarbeiter in der Region Sumy angegriffen. Die Einsatzkräfte trafen nach einem weiteren russischen Luftangriff in einem der Dörfer ein, um die Schäden an den Gasnetzen zu lokalisieren“, schrieb Koretsky.

Der Angriff fand während der Rettungsarbeiten statt, der Feind schickte eine Drohne auf das Firmenfahrzeug der Gasarbeiter. Das Auto wurde zerstört, aber es gab keine Verletzten.

„Selbst unter solch schwierigen Bedingungen in den Frontregionen arbeiten unsere Kollegen intensiv. Schließlich ist Gas in den meisten Siedlungen die einzige Möglichkeit, Essen zu kochen, Wasser zu erhitzen oder ein Haus zu heizen“, fügte Koretskyj hinzu.

Um es kurz zu machen:

