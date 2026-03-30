Die Russen griffen mit „Iskander“-Raketen und 164 Drohnen an: 150 Drohnen wurden abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Russen griffen die Ukraine mit einer Iskander-M-Rakete und 164 Drohnen an; die Luftabwehr zerstörte 150 UAVs, Treffer und herabfallende Trümmer wurden registriert

Seit dem Abend des 29. März griffen die Russen die Ukraine mit einer Iskander-M-Rakete sowie 164 Angriffsdrohnen der Typen Schahed, „Gerbera“, „Italmas“ und anderen Drohnentypen an; 150 Drohnen konnten abgeschossen werden, es gab jedoch auch Treffer.

Quelle: : Luftstreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine auf Telegram

Wörtliches Zitat der Luftstreitkräfte: : „Stand 08:30 Uhr wurden 150 feindliche Drohnen von der Luftabwehr abgeschossen bzw. neutralisiert. Es wurden Treffer einer ballistischen Rakete und von 12 Angriffsdrohnen an 7 Orten sowie der Absturz abgeschossener Drohnen (Trümmer) an 2 Orten registriert.“

Details: : Die Rakete wurde von den Angreifern vom Gebiet der vorübergehend besetzten Krim aus abgefeuert, die Drohnen hingegen aus Richtungen der russischen Städte Brjansk, Orel, Kursk, Millerowo, Primorsko-Achtscharsk sowie von den Landzungen Tschauda und Gwardejskij auf der Krim. Es wird darauf hingewiesen, dass etwa 90 davon vom Typ „Schahed“ waren.

Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und der Drohnensysteme sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Stand am Morgen des 30. März dauert der feindliche Drohnenangriff an.