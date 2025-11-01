Russen griffen Region Dnipropetrowsk an: Es gibt Tote und Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Abend des 1. November griffen russische Truppen den Bezirk Samarivskyj in der Region Dnipropetrowsk an. Dabei gab es vorläufige Berichte über Tote und Verletzte, und im Bezirk Nikopol wurden ein Mann getötet und zwei weitere Personen verwundet.

Quelle: Amtierender Chef der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk Vladyslav Haivanenko

Direkte Ansprache: „Am Abend griff der Angreifer den Bezirk Samarivskyj an. Es brach ein Feuer aus, ein Geschäft wurde beschädigt. Vorläufig gibt es Tote und Verletzte. Einzelheiten werden noch geklärt.

Im Laufe des Tages wurde der Bezirk Nikopol von feindlichen Angriffen mit FPV-Drohnen und Artillerie getroffen. Nämlich das Bezirkszentrum, die Gemeinden Marhanezka, Pokrovska, Myrivska und Chervonohryhorivska.

Leider gibt es einen Verstorbenen. Neben der Frau wurde auch ein 73-jähriger Mann verletzt. Er wird ambulant behandelt werden.“