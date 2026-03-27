Die Russen haben mit einer Rakete ein Wohnhaus in Charkiw getroffen, es gibt Verletzte – so der Bürgermeister

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 27. März hat Russland einen Raketenangriff auf Charkiw verübt; infolge des Angriffs gibt es Verletzte.

In der Nacht zum 27. März hat die russische Besatzungsarmee einen Raketenangriff auf ein Wohnhaus im Kiewer Bezirk von Charkiw verübt; es gibt Verletzte.

Quelle: : Ihor Terechow, Bürgermeister von Charkiw, in den sozialen Netzwerken

Zitat: Terechow: „Ein Raketenangriff auf den Bezirk Kyjiw wurde registriert, es gibt Verletzte. Wir klären die Details.“

Aktualisiert: : Später fügte Terechow hinzu, dass eine Rakete ein Mehrfamilienhaus getroffen habe.

Darüber hinaus berichtete der Bürgermeister von Charkiw von einem Angriff durch eine feindliche Drohne auf den Bezirk Kyjiw.