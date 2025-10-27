Russen schlagen mit Drohnen in Tschernihiw ein: Es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Durch den Absturz einer russischen Drohne in der Nähe eines Wohnhauses in Tschernihiw sind zwei Menschen verletzt worden.

Russische Truppen haben einen massiven Drohnenangriff auf Tschernihiw gestartet. Durch herabfallende Trümmerteile wurden zwei Menschen verletzt. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Stadt, Dmitry Brizhinsky, am Montag, den 27. Oktober, in Telegram.

Ihm zufolge wurde der Absturz einer Drohne in der Nähe eines Wohnhauses im Norden der Stadt registriert, wobei zwei Menschen verletzt wurden. „Infolge des Absturzes der Schahed erlitten zwei Menschen“, schrieb der Leiter der Militärverwaltung der Stadt.

Zuvor hatte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine Gruppen von russischen Drohnen in Richtung Tschernihiw gemeldet.

Wir werden daran erinnern, dass am 26. Oktober in Tschernihiw infolge des russischen Angriffs einer der Betriebe der Stadt getroffen wurde. Tschernihiw ist am stärksten betroffen. Die Situation im Energiesektor