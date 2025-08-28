Die russische Armee hat die Region Winnyzja angegriffen: 60.000 Einwohner sind ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

29 Siedlungen in der Region Winnyzja sind infolge eines Angriffs der russischen Truppen ohne Stromversorgung geblieben.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die erste stellvertretende Leiterin der regionalen Militärverwaltung von Winnyzja, Natalija Zabolotna.

Infolge des Angriffs auf Energieanlagen waren 60.000 Verbraucher in 29 Siedlungen von der Stromversorgung abgeschnitten.

„Alle relevanten Dienste arbeiten vor Ort. Notreparaturen sind derzeit im Gange“, hieß es in der Erklärung.

Es gab keine Informationen über die Opfer.

RBK Ukrajina berichtete außerdem, dass die russische Armee ein Unternehmen in Saporischschja angegriffen hat. Der Angriff verursachte ein Feuer.

Zuvor hatte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja, Ivan Fedorow, von zwei russischen Kampfdrohnen berichtet, die entlang des Flusses Dnipro in Richtung Saporischschja flogen.

Außerdem hat die russische Armee in der Nacht des 28. August einen massiven Angriff auf Kiew durchgeführt, bei dem vier Menschen getötet und mehr als 20 verletzt wurden, von denen einige in Krankenhäusern liegen, und bei dem Wohn- und Nichtwohngebäude beschädigt wurden.