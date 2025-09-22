Die Russische Föderation hat im Laufe des Tages 22 Mal Siedlungen in der Region Donetschyna beschossen: es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In Kostjantyniwka wurden vier Menschen getötet und vier verwundet, sieben mehrstöckige Häuser wurden beschädigt.

Vier Zivilisten in Konstantinowka in der Region Donezk wurden getötet und sieben weitere Menschen in der Region wurden durch den Beschuss der russischen Truppen in den letzten 24 Stunden verwundet. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Vadim Filashkin am Montag, den 22. September in Telegram mit.

In Lyman wurden zwei Häuser zerstört, in Rubtsy ein Haus und ein landwirtschaftliches Gebäude, in Jampol wurden zwei Menschen verwundet und ein Auto beschädigt. In Slowjansk wurde ein Haus beschädigt. In Kramatorsk wurden ein Haus und ein Verwaltungsgebäude beschädigt. In Levadnoye, Gemeinde Aleksandrovka, wurde ein Lagerhaus beschädigt. In Raiskoye der Gemeinde Druzhkivka wurde eine Person verletzt und ein Auto beschädigt. In Kostjantynivka wurden vier Menschen getötet und vier verwundet, neun Privathäuser, sieben mehrstöckige Gebäude, ein Geschäft, ein Einkaufszentrum, ein Wohnhaus und ein Auto wurden beschädigt.

In Dobropillya wurde durch russischen Beschuss ein Geschäft beschädigt und in Seversk im Bezirk Bachmut wurden zwei Häuser beschädigt.

Insgesamt beschossen die Russen im Laufe des Tages 22 Mal Siedlungen in Donetschyna. 124 Menschen, darunter acht Kinder, wurden am Sonntag von der Frontlinie evakuiert.

Wir erinnern daran, dass die ukrainische Armee eine Gegenoffensive in der Nähe von Dobropolje und in der Gegend von Pokrowsk im Gebiet Donezk durchführt. Kämpfer der Streitkräfte der Ukraine konnten sieben Siedlungen in der Region Donezk von den Angreifern befreien. Die Russen haben schwere Verluste erlitten