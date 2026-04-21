Ein Schüler plante einen doppelten Terroranschlag in Krementschuk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Der Täter hatte in der Nähe einer örtlichen Polizeidienststelle zwei selbstgebaute Sprengkörper mit Fernsteuerung deponiert.

In der Oblast Poltawa wurde ein doppelter Terroranschlag in der Stadt Krementschuk verhindert, den ein Minderjähriger im Auftrag der Russischen Föderation vorbereitet hatte. Dies teilte der Sicherheitsdienst der Ukraine am Dienstag, dem 21. April, mit.

Es wird angegeben, dass ein 17-jähriger Schüler eines örtlichen Gymnasiums für den Feind tätig war. Er geriet ins Visier der russischen Agenten, als er in Telegram-Kanälen nach „leichtem Geld“ suchte.

Nach seiner Anwerbung kaufte der Junge auf Anweisung seines Betreuers Komponenten für zwei Sprengkörper und baute diese eigenhändig in einer gemieteten Garage zusammen. Das Geld dafür erhielt er von den Russen.

„Der Täter platzierte in der Nähe der örtlichen Polizeidienststelle zwei selbstgebaute Sprengkörper (SVU) mit Fernauslösung. Zunächst planten die Russen, eines der Sprengkörper in der Nacht zum 17. April dieses Jahres zur Explosion zu bringen, und nach dem Eintreffen der Rettungskräfte am Tatort die zweite, in der Nähe platzierte Bombe zu zünden“, heißt es in der Mitteilung.

Die Spionageabwehr deckte den feindlichen Plan auf und nahm den Agenten „auf frischer Tat“ fest, nachdem er den Sprengkörper platziert hatte. Bei Durchsuchungen wurden bei ihm Reste von Bauteilen für den Sprengkörper sowie Kommunikationsmittel sichergestellt, die Kontakte zu einem russischen Geheimdienstmitarbeiter belegten.

Dem minderjährigen Agenten wurde mitgeteilt, dass gegen ihn der Verdacht auf einen versuchten Terrorakt besteht (Art. 15 Abs. 2, Art. 258 Abs. 1 des Strafgesetzbuchs der Ukraine). Ihm drohen bis zu 10 Jahre Freiheitsentzug mit Einziehung des Vermögens.